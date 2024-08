EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag bis Donnerstag in ein Wohnhaus in Eggolsheim ein. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstagnachmittag, 16 Uhr, bis Donnerstagabend, 18.30 Uhr, nutzten die Unbekannten die Abwesenheit der Bewohner und gelangten über die Terrassentür gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Straße „Am Mühlwehr“. Dort durchwühlten sie die Wohnräume und flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen mit Bargeld und Wertgegenständen im Wert eines hohen vierstelligen Betrages.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Am Mühlwehr“ oder in der näheren Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.