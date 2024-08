COBURG. Am Donnerstagnachmittag kam es im Stadtteil Cortendorf zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer 54-jährigen Joggerin. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 14.45 Uhr war ein 71-Jähriger mit seinem Mercedes in der Rosenauer Straße in Richtung Cortendorfer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und erfasste auf dem dortigen Gehweg die 54-jährige Frau. Diese erlitt durch den Zusammenprall mit dem Fahrzeug lebensgefährliche Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 71 Jahre alte Mann wurde nicht verletzt. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Coburg bei der Klärung der genauen Unfallursache.