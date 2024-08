OBERSTDORF. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hängte eine bislang unbekannte Täterschaft im Gemeindebereich Oberstdorf mehrere gefälschte Fahndungsplakate auf.

Ein unbekannter Täter hing in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr eine Vielzahl von gefälschten Fahndungsplakaten im Gemeindebereich Oberstdorf auf. Es handelte sich um ein totalgefälschtes Fahndungsplakat, welches den abgedruckten Angaben zur Folge vom PP Schwaben Süd/West erstellt wurde.

Auf dem Plakat befanden sich zwei Bilder eines Mannes, welcher angeblich aufgrund eines Sexualdeliktes zum Nachteil eines Achtjährigen gesucht wird.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befanden sich die „Fahndungsplakate“ unter anderem an einer Bushaltestelle in der Schlosserstraße/Holzerstraße, am Busbahnhof, an der Bushaltestelle Walserstraße und an Kinderspielplätzen. Bisher sind der Polizei bereits über vier Standorte bekannt.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um gefälschte Fahndungsplakate handelt und die Polizei kein Ermittlungsverfahren gegen die abgebildete Person führt. Die abgebildete Person steht nicht im Verdacht, ein Sexualdelikt begangen zu haben. Die Polizei fahndet auch nicht nach dem abgebildeten Mann.

Die Plakate sind offensichtlich eine gezielte Aktion, um die abgebildete Person öffentlich zu diskreditieren.

Die eingesetzten Beamten der Polizei Oberstdorf stellten die aufgefunden Plakate als Beweismittel sicher.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei etwaige Zeugen der Tat und Personen, die weitere Plakate im Ortsbereich feststellen, sich bei der Polizeistation Oberstdorf unter der Rufnummer 08322 9604-0 zu melden. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).