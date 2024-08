1318. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; vier Personen verletzt – Oberschleißheim

Am Mittwoch, 21.08.2024, gegen 14:00 Uhr, stieg eine 75-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München in ihren VW Pkw, welcher auf einem Parkplatz in der Amigonistraße geparkt war.

Aus momentan noch nicht bekannten Gründen fuhr die 75-Jährige beim Ausparken gegen eine 86-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz im Landkreis München, die sich am Parkplatz befand. Im weiteren Verlauf fuhr die 75-Jährige mit ihrem Pkw gegen einen dort geparkten Mercedes Pkw. Hierbei wurde die 86-Jährige zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt.

Dann setzte die Frau mit ihrem Fahrzeug zurück und erfasste hierbei eine 74-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz im Landkreis München sowie eine 39-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz in München mit ihrem neun Monate alten Baby, welches sich in einem Kinderwagen befand. Hierdurch wurde der Kinderwagen ca. zehn Meter weggeschleudert, ohne dabei umzukippen.

Die 75-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Fußgängerinnen sowie das Baby wurden leicht verletzt. Zeugen alarmierten den Notruf, woraufhin mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Von der Münchner Verkehrspolizei wurde der Unfall aufgenommen.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen mehreren Zehntausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1319. Wohnungseinbruch – Am Hart

Im Zeitraum von Mittwoch, 31.07.2024, 06:00 Uhr, bis Mittwoch, 21.08.2024, 19:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über den Balkon Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus, wo er eine Balkontür gewaltsam öffnen konnte. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub und verständigten bei der Rückkehr die Polizei über den Notruf.

Die Wohnung wurde durchwühlt vorgefunden. Es wurden Goldschmuck, Bargeld, diverse Uhren sowie ein Laptop entwendet. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rathenaustraße und Lieberweg (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1320. Badeunfall in Schwimmbad – Pasing

Am Dienstag, 20.08.2024, gegen 17:00 Uhr, bemerkte eine Besucherin eines Schwimmbades, wie ein Jugendlicher reglos am Boden eines Schwimmbadbeckens im Freien lag. Das Schwimmbadbecken war zu dieser Zeit komplett für den Badebetrieb gesperrt.

Die Frau machte auf die Situation aufmerksam. Einer Bademeisterin gelang es, den Jugendlichen an den Beckenrand zu verbringen, wo er durch andere helfende Personen aus dem Wasser gehoben wurde. Es wurden unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, unter anderem auch von einem Polizeibeamten, der sich auch als Besucher im Schwimmbad befand. Es wurde der Notruf verständigt. Der 17-Jährige mit Wohnsitz in München wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, in dem er sich nach wie vor befindet.

Das Kommissariat 13 (u.a. Unfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Westbades (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1321. Einbruch in mehrere Gewerbeobjekte – Grünwald und Unterhaching

Fall 1:

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.08.2024, 17:30 Uhr, bis Freitag, 16.08.2024, 05:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Gewerbeobjekt in Unterhaching, indem er ein Fenster gewaltsam öffnete. Das betreffende Objekt wurde durchsucht. Es wurde allerdings nichts entwendet.

Fall 2:

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.08.2024, 16:00 Uhr, bis Freitag, 16.08.2024, 08:15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Gewerbeobjekt ebenfalls in Unterhaching, indem er eine Terrassentür gewaltsam öffnete. Das betreffende Objekt wurde ebenfalls nach Diebesgut durchsucht und es wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Fall 3:

Am Freitag, 16.08.2024, 00:15 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter sich Zutritt zu einem Gewerbeobjekt in Grünwald zu verschaffen, indem er ein Fenster gewaltsam öffnen wollte. Dies misslang und es wurde nichts entwendet.

An allen Gewerbeobjekten entstand jeweils ein geringer Sachschaden. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hauptstraße, Ottobrunner Straße (Unterhaching); Rathausstraße, Dr.-Max-Straße (Grünwald)

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1322. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Obermenzing

Am Mittwoch, 21.08.2024, gegen 14:00, klingelte ein Mann in Arbeitskleidung an der Haustür einer über 90-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich als Mitarbeiter einer Baufirma aus. Er behauptete wahrheitswidrig, er müsse die Wasserleitungen im Haus der Seniorin überprüfen, da bei einem Bauvorhaben in Obermenzing die Hauptwasserleitung zerstört worden wäre. Es bestünde nun die Gefahr, dass zukünftig auch in den Keller des Hauses Wasser eindringen könne.

Im Vertrauen auf die Richtigkeit der Aussage des falschen Handwerkers und aus Angst, dass das geschilderte Szenario tatsächlich eintreten könnte, gewährte die über 90-Jährige dem Unbekannten Einlass in ihr Haus.

Der Mann drehte innerhalb des Hauses in verschiedenen Räumen die Wasserhähne auf und forderte die Seniorin auf, den laufenden Wasserhahn im Keller zu beobachten. In dieser Zeit begab er sich unter einem passenden Vorwand wieder in die oberen Stockwerke des Anwesens. Einige Minuten kam der falsche Handwerker zurück in den Keller, drehte dort den laufenden Wasserhahn zu und verließ anschließend das Haus.

Zeitlich versetzt, jedoch noch am gleichen Tag, stellte die Rentnerin fest, dass aus ihrem Haus Geld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro fehlten. Eine Nachfrage von Angehörigen bei den Stadtwerken ergab, dass es im örtlichen Bereich keinen Wasserrohrbruch oder ein vergleichbares Ereignis gegeben hätte und die Geschichte des vermeintlichen Handwerkers eine bloße Erfindung war.

Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstal) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, braune Haare, keine Brille, sprach mit schwäbischem Einschlag; bekleidet war er mit heller Arbeitskleidung, au der Rückseite der Jacke war ein Firmenlogo mit Aufschriften angebracht

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rathochstraße, Wöhlerstraße und Dorfstraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.