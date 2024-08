KAUFBEUREN/B12. Mittwochvormittag ereignete sich auf der B12, Höhe Hirschzell, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kollidierte ein Pkw mit einem Lkw. Drei Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Am 22.08.2024 gegen 08:15 Uhr geriet eine 55-jährige Pkw-Lenkerin auf Höhe Hirschzell aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 42-jähriger Lkw-Fahrer versuchte noch durch Ausweichen auf den Grünstreifen, einen Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw der 55-Jährigen kollidierte mit dem Heckbereich des Lkw und wurde in weiterer Folge wieder auf die Fahrbahn geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Die 55-Jährige war zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr rettete sie mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 59-jährige Beifahrer kam mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus. Ein weiterer 20-jähriger Beifahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht.

Die Bundestraße 12 war für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 12:30 Uhr gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Den Schaden an allen unfallbeteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (PI Kaufbeuren)

