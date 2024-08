ASCHAFFENBURG. Die Aschaffenburger Ermittlungsbehörden können nach rasch voranschreitenden Ermittlungen die Festnahme und anschließende U-Haft eines Tatverdächtigen vermelden. Dem Mann wird der Angriff auf eine Frau in der vergangenen Woche vorgeworfen. Der 19-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Zeugenaufruf nach Tatgeschehen in der Schloßgasse

Wie bereits am Donnerstag (15. August) berichtet, fahndete die Kriminalpolizei Aschaffenburg mit einer Personenbeschreibung nach einem Mann, der eine 31-jährige Frau in der Altstadt körperlich angegriffen und verletzt hatte. Dabei waren die Ermittler auch auf der Suche nach weiteren Zeugen. Anwohner hatten bereits am frühen Morgen des 15. August den lautstarken Übergriff gehört und die Polizei verständigt. Die Streifen waren schnell vor Ort, konnten jedoch trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen weder den flüchtigen Täter, noch die Frau antreffen. Die akribische Absuche blieb zunächst ergebnislos.

Erst später meldete sich schließlich eine 31-Jährige bei der Aschaffenburger Polizei und teilte mit, dass sie einige Stunden zuvor in der Schloßgasse attackiert worden sei. Danach sei sie zunächst nach Hause gegangen. In der Folge haben die Kriminalbeamten die weiteren Ermittlungen wegen eines möglichen versuchten Sexualdelikts geführt.

Hinweis führt Ermittler zum Tatverdächtigen

Im Zuge der fortan intensiv geführten Untersuchungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg meldeten sich schließlich zwei Zeuginnen. Dem Sachstand nach sind diese wenige Minuten nach der Tat sowohl auf die angegriffene Frau getroffen und haben auch den mutmaßlichen Täter gesehen.

Aufgrund der Zeugenaussagen konnten die Beamten schnell einen 19-Jährigen Tatverdächtigen identifizieren. Der Mann wurde am Mittwoch von Polizeikräften festgenommen und am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Ermittlungsrichter erlässt Untersuchungshaftbefehl

Die fortgeführten Ermittlungen haben den Verdacht gegen den Festgenommenen weiter erhärtet. Der 19-Jährige hat den Angriff in weiten Teilen bereits eingeräumt. Der Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Verdachts der sexuellen Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem Motiv des 19-Jährigen, dauern unterdessen an.