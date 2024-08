Wohnungseinbruch - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

RÖLLBACH, LKR. MILTENBERG. Unbekannte haben am Mittwoch die Abwesenheit von Bewohnern genutzt, um gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Kripo Aschaffenburg hofft zur Tataufklärung auch auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach muss sich die Tat zwischen 09:30 Uhr und 18:40 Uhr zugetragen haben. Die Täter verschafften sich offensichtlich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen. Als die Bewohner nach Hause kamen, stellten sie den Einbruch fest und verständigten umgehend die Polizei.

Die Täter wurden möglicherweise bei dem Einbruch gestört. Entwendet wurde nichts.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen inzwischen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Passanten auf entsprechenden Lärm oder verdächtige Personen aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Streit unter Autofahrern - Polizei ermittelt und sucht Augenzeugen

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Straßenverkehr sind am Mittwochabend zwei Männer in Streit geraten. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun gegen beide Beteiligte und sucht nach Augenzeugen und möglichen weiteren Geschädigten.

Der Vorfall hat sich gegen 19:30 Uhr in der Hauptstraße ereignet. Der 53-jährige Fahrer eines Mitsubishis und ein 63-jähriger Fahrer eines Land Rovers sind aus noch ungeklärtem Grund in Streit geraten.

Dem Sachstand nach hat der Fahrer des Land Rovers sein Auto auf der Straße quergestellt, sodass der nachfahrende Mitsubishi nicht daran vorbeifahren konnte. Im weiteren Verlauf sind die beiden Männer derart in Streit geraten, dass der 63-Jährige die Autotür des Mitsubishis beschädigt haben und der 53-Jährige gegen den Land Rover gefahren sein soll.

Die beiden Beteiligten schilderten das Geschehen der später verständigten Polizei sehr unterschiedlich.

Im Zuge der nun laufenden Ermittlungen bitten die Beamten Zeugen und auch Personen, die möglicherweise behindert worden sind, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Einbruch in Ferienhaus - Täter ohne Beute flüchtig

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch haben sich Unbekannte Zugang zu einer Ferienunterkunft verschafft. Entwendet wurde nichts. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Einfamilienhaus war zum Tatzeitpunkt von Urlaubern bewohnt. Der Einbruch hat sich demnach in deren Abwesenheit zwischen 12:30 Uhr und 21:00 Uhr ereignet. Die Diebe hatten sich über die Haustüre Zutritt zu dem Anwesen verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht.

Gestohlen haben die Täter dem Sachstand nach nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Wer in dem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. In der Turmstraße hat ein Unbekannter am Mittwoch, zwischen 15:45 Uhr und 15:50 Uhr, ein grünes Mountainbike im Wert von circa 4000 Euro entwendet. Die Besitzerin schloss das Fahrrad zuvor mit einem Panzerkabelschloss an den Balken eines Carports an. Zur Tatausführung muss der Täter ein Werkzeug benutzt haben.

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag haben Unbekannte in der Erlenstraße das Straßenschild mit der Aufschrift "Erlenstraße" entwendet.

HAUSEN, LKR. MILTENBERG. An einem Buswartehäuschen in der Hauptstraße haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 14. August und dem 15. August die Wände mit schwarzer Farbe besprüht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.