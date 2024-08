Pkw gegen Zug bei Marktoberdorf

MARKTOBERDORF, ORTSTEIL LEUTERSCHACH. Am Mittwochnachmittag wollte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer den unbeschrankten Bahnübergang im Schlegel-Mühlweg in Marktoberdorf überqueren. Hierbei übersah er ersten Ermittlungen zufolge den herannahenden Zug. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung des Zugführers kam es zum Zusammenstoß von Pkw und Zug. Der Fahrer des Pkws musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mittelschwer verletzt ins Krankenhaus Kaufbeuren verbracht. Alle 61 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt und konnten nach kurzer Wartezeit mit einem Schienenersatzbus weitergefahren werden. Die Bahnstrecke Marktoberdorf - Füssen musste zur Bergung mehrere Stunden gesperrt werden. Die umliegenden Feuerwehren waren mit ca. 50 Mann im Einsatz. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Der Sachschaden am Zug wird ebenfalls auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. (PI Marktoberdorf)

