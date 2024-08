FEUCHTWANGEN. (889) Am Mittwochmittag (21.08.2024) ereignete sich auf der BAB 6 bei Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Die Verkehrspolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



Der 30-jährige Fahrer eines Seat befuhr gegen 12:10 Uhr die BAB 6 von der Anschlussstelle Feuchtwangen Nord kommend in Richtung Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim. In diesem Bereich kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem vor ihm fahrenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 30-Jährige schwerste Verletzungen und musste aus dem deformierten Fahrzeugwrack befreit werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei Ansbach führte die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde in die Ermittlungen zum Unfallhergang ein Gutachter einbezogen. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei den Seat sicher.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Feuchtwangen, Schillingsfürst, Schnelldorf und Wörnitz waren im Einsatz. Zur Stunde (16:00 Uhr) ist die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zur Durchführung der abschließenden Reinigungsarbeiten gesperrt.

Zur vollständigen Rekonstruktion des Unfallhergangs bitten die Polizisten Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0981 90940 mit der Verkehrspolizei Ansbach in Verbindung zu setzen.



