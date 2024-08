1881 – Ermittlungsgruppe Bradley – Einrichtung eines Hinweistelefons

In der Pressemeldung Nr. 1688 vom 24.07.2024 berichteten wir wie folgt:

Wie mit Pressemeldung Nr. 0617, 0653 und 0781 mitgeteilt, kam es am 25.03.2024 gegen 17.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Einer der Beteiligten wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenige Wochen später an den Folgen verstarb.

[…]

Aktuell ist es denkbar, dass Zeugen entsprechende Beobachtungen gemacht haben könnten, aber diese bislang nicht in Verbindung mit der Tat brachten. Daher werden Zeugen gebeten, sich unter Tel. 0821/323-3821 bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Kriminalpolizei führt indes die Ermittlungen unter Ausschöpfung aller rechtlich zulässigen Maßnahmen fort.

Ab hier neu:

Seit der Veröffentlichung der Vorgeschichte des Geschädigten, Stichwort Bankfiliale Augsburger Straße, gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein, die zurzeit allesamt abgearbeitet werden.

Ergänzend zu den Kontaktmöglichkeiten mit der Kriminalpolizei Augsburg wird nun ein vertrauliches Hinweistelefon angeboten. Personen, die vertraulich sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben möchten, können nun direkt eine Nachricht auf den Anrufbeantworter/Mailbox sprechen.

Die Telefonnummer hierzu lautet: 0172/5109198

1882 – Brand auf Firmengelände

Innenstadt – Am gestrigen Dienstagnachmittag (20.08.2024), gegen 14.45 Uhr kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Sebastianstraße. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Werksfeuerwehr löschte den Brand.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro bis 100.00 Euro geschätzt.

1883 – Falscher Polizeibeamter – neue Vorgehensweise

Augsburg – Am vergangenen Mittwoch (14.08.2024) betrogen bislang unbekannte Täter eine 63-jährige Frau um einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die Frau erhielt einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass ihre Tochter einen Autounfall gehabt habe, jetzt in Haft säße und nun eine Kaution fällig wäre. Die Frau schenkte der Anruferin Glauben und überwies einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Am Freitag (16.08.2024) erhielt die Frau einen weiteren Anruf. Der Anrufer forderte den Bargeldbetrag nochmals zu überweisen, da dieser nicht angekommen sei. Die Frau überwies den Betrag erneut.

Als die Frau einer Angehörigen von dem Vorfall erzählte, fiel der Betrug auf. Die Frau und ihre Angehörige verständigten die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte eine der beiden Transaktionen rückgängig gemacht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickbetruges gegen die unbekannten Täter.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte. Seien Sie besonders vorsichtig bei ausländischen Konten.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

1884 – Zimmerbrand

Oberhausen – Am heutigen Mittwoch (21.08.2024) kam es gegen 12.45 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Neuhoferstraße. Der Bewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

1885 – Einbruch in Sportgeschäft

Kriegshaber – In der Nacht von Montag (19.08.2024) auf Dienstag (20.08.2024) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Sportgeschäft im Kurzen Gelände. Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Sportgegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1886 – Ohne Führerschein vor Kontrolle geflüchtet

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (21.08.2024) flüchtete ein 18-jähriger Autofahrer vor der Polizei und missachtete dabei sämtliche Verkehrsregeln. Eine Polizeistreife konnte den Mann stoppen. Dieser hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Gegen 02.30 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Auto in der Riedingerstraße. Eine Polizeistreife wollte den Mann dort zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der 18-jährige Autofahrer kam der Anhalteaufforderung der Polizei nicht nach, fuhr über eine rote Ampel und flüchtete über die Heinrich-Butz-Straße, Pfannenstiel, Rugendastraße, Liebigstraße und Wertachstraße in die Donauwörther Straße. Dabei missachtete der 18-Jährige sämtliche Verkehrsregeln.

Die Polizei konnte den 18-jährigen Mann in der Donauwörther Straße stoppen.

Die Beamten stellten im Rahmen der polizeilichen Aufnahme fest, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Ein Drogenschnelltest verlief negativ.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-jährigen Autofahrer.

Ein bislang unbekannter Zeuge filmte die Fahrt des Mannes.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder diesen gefilmt haben, werden gebeten sich bei Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1887 – Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (20.08.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Radfahrer in der Karlstraße. Der unbekannte Radfahrer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter.

Gegen 17.00 Uhr fuhren die beiden Radfahrer nebeneinander auf dem Radweg in der Karlstraße in westlicher Richtung. An der Einmündung zum Kesselmarkt bog der unbekannte Radfahrer offenbar unvermittelt nach rechts ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Unbekannten und dem 27-jährigen Mann. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich ohne anzuhalten in nördliche Richtung. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den unbekannten Radfahrer. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1888 – Verkehrsunfall

Lechhausen – Am Dienstag (20.08.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen und einem 50-jährigen Autofahrer in der Derchinger Straße. Verletzt wurde hierbei niemand.

Gegen 12.00 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Auto auf der Derchinger Straße in nordöstlicher Richtung. In der Kurve verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem ihm entgegenkommenden 50-jährigen Autofahrer zusammen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-jährigen Autofahrer.

1889 – Fahrrad sichergestellt – Eigentümer gesucht

Innenstadt – Am Mittwoch (31.07.2024) entwendete ein 31-jähriger Mann ein graues Damenrad der Marke Pegasus in der Schaezlerstraße Höhe Hausnummer 10. Eine Polizeistreife beobachtete den Mann, hielt diesen an und stellte das Fahrrad sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchtem Fahrraddiebstahl.

Der rechtmäßige Eigentümer ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet den Eigentümer sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.