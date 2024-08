BAYREUTH. Am Dienstagnachmittag übergab eine Seniorin aus Bayreuth einen hohen Geldbetrag an Telefonbetrüger. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Die Täter riefen am Dienstag bei der 86-jährigen Bayreutherin an und brachten sie mit der gängigen Unfallmasche dazu, über 30.000 Euro an einen Unbekannten Abholer zu übergeben. Die Geldübergabe fand gegen 15 Uhr in der Andechsstraße in Bayreuth statt.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

zirka 170 Zentimeter groß

schlank

schwarz gekleidet

etwa 40 Jahre alt

Bart

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer die Geldübergabe beobachtet hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo Bayreuth zu melden.