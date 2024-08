DITTELBRUNN, LKR. SCHWEINFURT. Am Wochenende sind Unbekannte in die örtliche Nettofiliale eingebrochen. Es wurde erheblicher Sachschaden verursacht und eine vierstellige Summe an Bargeld entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Dittelbrunner Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Der Supermarkt am Steingraben schloss am Samstag um 20:00 Uhr. Das Wochenende nutzte ein Unbekannter um in die Filiale einzubrechen. Gewaltsam verschaffte er sich Zutritt zum Inneren des Gebäudes und verursachte dadurch Schachschaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro. Unbemerkt erbeutete der Täter hierbei eine mittlere vierstellige Geldsumme und entkam unerkannt.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat am Montag um 05:30 Uhr die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort wurden Spuren gesichert und Personen befragt. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten nun die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe.

Wer hat am Wochenende, insbesondere bei Dunkelheit, Personen oder Fahrzeuge an der Nettofiliale gesehen?

Wer hat verdächtige Geräusche am oder aus dem Gebäude wahrgenommen?

Wer kann sonstige Angaben machen die den Beamten weiterhelfen können?

Personen die Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.