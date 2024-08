Einbruch in Einfamilienhaus - Fahndung mit Hubschrauber - Zeugen gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Montagabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen und im Anschluss mit ihrer Tatbeute geflüchtet. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Talstraße gegen kurz vor 23:00 Uhr ereignet. Den ersten Ermittlungen zufolge sind zwei unbekannte Täter über die Terrasse des Anwesens gewaltsam in das Haus eingestiegen und entwendeten Schmuck und einen Möbeltresor mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei Aschaffenburg fahndete unmittelbar nach Bekanntwerden des Einbruchs mit zahlreichen Streifen nach den Tätern, die sich den bisherigen Erkenntnissen nach rund eine Stunde in dem Haus aufgehalten hatten. Hierbei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die beiden Männer sind noch immer flüchtig.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte im genannten Zeitraum in der Talstraße ortsfremde Personen feststellen?

Wer konnte in dem Bereich ein verdächtiges Fahrzeug feststellen?

Wer hat die Täter möglicherweise auf der Flucht beobachten können?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Einbruch in Firmengebäude - Tresor angegangen - Kripo ermittelt

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingestiegen und haben sich unter anderem an einem Tresor zu schaffen gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft zur Tatklärung auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Bürogebäude in der Frankenstraße zwischen Samstagmorgen, 09:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, ereignet. Die noch unbekannten Einbrecher verschafften sich über ein seitlich gelegenes Fenster des Gebäudes gewaltsam Zugang ins Innere und durchwühlten die dortigen Räume.

Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Hierbei nahmen sie unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld mit. Das Geld stammt aus einem mit Gewalt geöffneten Tresor.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und hofft hierbei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, die Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 zu kontaktieren.

Berauscht auf A3 unterwegs - Betäubungsmittel aufgefunden - Weiterfahrt unterbunden

ASCHAFFENBURG. Am Montagabend stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach im Rahmen einer Schleierfahndungskontrolle Betäubungsmittel sicher. Der Fahrer des Fahrzeuges stand zudem unter Drogeneinfluss.

Gegen 23:30 Uhr unterzog eine Streife auf der A3 bei Aschaffenburg einen VW Lupo, der in Fahrtrichtung Passau unterwegs war, einer Kontrolle. Bei dem 37-Jährigen Fahrer entdeckten die Beamten Kokain und Amphetamin im zweistelligen Grammbereich. Außerdem wurde festgestellt, dass der Mann zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Drogeneinfluss stand.

Die Polizisten stellten die aufgefundenen Betäubungsmittel sicher und verhinderten die Weiterfahrt des Mannes, der sich eine in der Folge angeordnete Blutentnahme gefallen lassen musste. Gegen den 37-Jährigen wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes und Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Unfall auf A3 - Verursacher flüchtig - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Infolge eines Fahrstreifenwechsels ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen.

Gegen 08:40 Uhr war ein 33-Jähriger mit einem Opel auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg-Ost und Aschaffenburg-West in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als ein roter Pkw ohne erkennbaren Grund von der äußerst rechten Spur auf den Fahrstreifen des Opel wechselte. Der 33-Jährige musste dadurch auf die linke Spur ausweichen, wo zu diesem Zeitpunkt ein 65-Jähriger mit einem VW fuhr. In der Folge konnte der Opel-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem VW nicht vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Fahrer des roten Pkw entfernte sich ohne anzuhalten oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei ermittelt deshalb gegen den Unbekannten wegen Unfallflucht.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

STADTPROZELTEN, LKR: MILTENBERG. Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 06:00 Uhr, wurde ein blauer E-Scooter aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.