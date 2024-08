1875 – Betrug – Hohe Geldsumme überwiesen

Augsburg – Im Zeitraum von Dienstag (13.07.2024) bis Montag (19.08.2024) betrog ein bislang unbekannter Täter einen 67-jährigen Mann aus dem Raum Augsburg um einen Geldbetrag im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Der 67-Jährige erhielt über einen Messenger-Dienst eine Nachricht einer unbekannten Person. Dieser bot ihm Geld für die Bewertung von Filmplakaten. Der 67-jährige Mann willigte in das Angebot ein. Der unbekannte Täter forderte ihn immer wieder auf, kleinere Geldbeträge zu überweisen. Nach der Bewertung der Plakate bekomme er eine größere Summe wieder ausgezahlt. Dieses Geld erhielt der 67-jährige Mann jedoch nicht. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs gegen den unbekannten Täter.

Die Polizei warnt in solchen Fällen:

Wenn Sie per Messenger-Dienst um Geldüberweisungen gebeten werden, seien Sie immer misstrauisch.

Bei seriösen Job-Angeboten wird nie eine finanzielle Vorleistung verlangt.

Sichern Sie den gesamten Chatverlauf.

Melden Sie den Vorfall der Polizei.

Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

1876 – Brand eines entwendeten Rollers

Oberhausen – Am Samstag (10.08.2024) kam es zu einem Brand eines Rollers der Marke Rex in einer Tiefgarage in der Schönspergstraße.

Gegen 17.00 Uhr meldeten Anwohner den brennenden Roller in der Tiefgarage. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten stellten bei der Anzeigenaufnahme fest, dass der Roller offenbar kurz zuvor von bislang unbekannten Tätern entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zum Tathergang übernommen. Nach aktuellem Erkenntnisstand wird von Brandstiftung ausgegangen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1877 – LKW touchiert parkende Autos - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Oberhausen – Am Montag (19.08.2024) beschädigte ein 44-jähriger LKW-Fahrer zwei am Straßenrand geparkte Autos in der Äußeren Uferstraße. Der 44-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen 06.00 Uhr fuhr der LKW-Fahrer mit seinem Gespann auf der Äußeren Uferstraße in südliche Richtung. Hierbei unterschätzte er offenbar den Abstand zwischen seinem Gespann und den am Straßenrand geparkten Fahrzeugen und touchierte zwei Autos. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Die Beamten stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 44-jährigen Mann.

1878 – Roller entwendet

Lechhausen – Am gestrigen Montag (19.08.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr einen Roller der Marke Peugeot in der Reichenbachstraße. Der Roller war in einem Innenhof abgestellt. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.