Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Wegen des Verdachts eines Sexualdelikts zum Nachteil eines 11-jährigen Kindes sitzt ein 44-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Das Mädchen vertraute sich am Donnerstag ihrer Mutter an, diese erstattete noch am Nachmittag Anzeige bei der Coburger Polizei.

Sofort eingeleitete umfangreiche Ermittlungen richteten den Tatverdacht gegen einen Mann aus Sachsen. Dieser soll nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen über einen Messengerdienst mehrere Wochen zuvor Kontakt zu dem Mädchen aufgenommen und unter Angabe falscher Personalien ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben.

Am Donnerstagmorgen soll es schließlich bei einem vom Beschuldigten in die Wege geleiteten Treffen zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Die Coburger Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am selben Abend fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Richter am darauffolgenden Tag Haftbefehl gegen den Mann, er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.