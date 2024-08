PASSAU. Bei einer Verkehrskontrolle an der A3 am Sonntag (18.08.2024) fanden Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau in einem Fahrzeug einen größeren Geldbetrag. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntagmittag kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau an der A3 bei Passau in Fahrtrichtung Suben einen Opel mit österreichischer Zulassung. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs sowie des 46-jährigen Fahrers wurden mehrere versteckte Geldbündel gefunden. Insgesamt führte der Mann rund 200.000 Euro Bargeld mit sich.

Gegen den Ukrainer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Das Bargeld wurde zur Vermögensabschöpfung sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau und der Staatsanwaltschaft Passau dauern an.

Veröffentlicht: 19.08.2024, 13.25 Uhr