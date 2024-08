1300. Brandfall – Riem

Am Freitag, 16.08.2024, gegen 14:30 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma einen Brand auf einer Matratze innerhalb einer Unterkunft in Riem. Er konnte den Brand eigenständig löschen und verständigte im Anschluss die Polizei.

Die eintreffenden Kriminalbeamten konnten vor Ort feststellen, dass eine Matratze vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag beziffert.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

1301. Brandstiftung an geparktem Pkw – Schwabing

Am Montag, 19.08.2024, gegen 04:00 Uhr, bemerkte eine Zeugin einen brennenden Pkw Smart, welcher auf der Marianne-Brandt-Straße geparkt war und verständigte daraufhin die integrierte Rettungsleitstelle. Mehrere Polizeistreifen und die Berufsfeuerwehr München begaben sich daraufhin zum Einsatzort.

Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw Smart in Vollbrand. Das Feuer griff zudem auf einen in unmittelbarer Nähe abgestellten Pkw Toyota über. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Beide Pkw wurden total beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Marianne-Brandt-Straße und Lyonel-Feininger-Straße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1302. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Kirchtrudering

Am Samstag, 17.08.2024, gegen 12:50 Uhr, ging über den Polizeinotruf 110 die Mitteilung ein, dass es in einem Wohnheim in Kirchtrudering zu einer Bedrohungssituation mit einem Messer gekommen sei. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem 28-Jährigen mit Wohnsitz in München zunächst verbal in einen Streit geraten war. In Folge dessen bedrohte der 19-Jährige den 28-Jährigen verbal, weshalb der 28-Jährige den 19-Jährigen mit einem Messer bedrohte.

Beide Tatverdächtige konnten in der besagten Unterkunft angetroffen werden. Ein Küchenmesser konnte aufgefunden werden und wurde sichergestellt.

Sie wurden wegen einer Bedrohung angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 26 (u.a. Bedrohung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1303. Politisch motivierte Schmierschrift – Solln

Am Dienstag, 13.08.2024, gegen 09:15 Uhr, stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) während einer Streifenfahrt eine Schmierschrift an einer Hauswand in der Bichler Straße fest.

Der oder die bislang unbekannten Täter brachten eine beleidigende Schmierschrift, mit inhaltlichem Kontext zu einer Religion mit schwarzer Sprühfarbe am Gebäudekomplex an.

Die politisch motivierte Schmierschrift wurde durch die Beamten des Polizeipräsidiums München umgehend unkenntlich gemacht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 45 (politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1304. Verkehrsunfall mit E-Scooter; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 18.08.2024, 01:51 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in Hessen mit einem E-Scooter einer Vermietfirma auf der Richard-Strauss-Straße in südlicher Fahrtrichtung. Dabei blieb er nach ersten polizeilichen Erkenntnissen mit der rechten Seite des E-Scooterlenkers am linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw hängen und stürzte dadurch zu Boden.

Aufgrund des Sturzes wurde er schwer verletzt, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Da beim 30-jährigen Fahrer des E-Scooters Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt werden.

Am geparkten Pkw entstand ein leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1305. Unterschlagung – Olympiapark

Am Samstag, 17.08.2024, gegen 20:20 Uhr, wurde eine Polizei-Streife während des Konzerteinsatzes von einem 28-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg a.L. im Olympia-Park angesprochen, dass ihm seine zwei Konzerttickets für den heutigen Abend abhandengekommen waren.

Durch die Polizei wurde eine Nachschau durch den zuständigen Sicherheitsdienst auf den Ticketplätzen veranlasst. Dort konnten ein 38-Jähriger und eine 45-Jährige, beide aus dem Landkreis Dachau, auf den reservierten Plätzen während des Konzertes angetroffen werden. Sie wurden durch den Sicherheitsdienst aus dem Olympiastadion verbracht und der Polizei übergeben. Gegen Beide wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Unterschlagung eingeleitet.

Der 28-jährige rechtmäßige Karteninhaber, der seine Konzertkarten anscheinend zuvor verloren hatte, konnte nach Erbringung eines Eigentumsnachweises das Konzertgelände betreten und etwas verspätet die auftretenden Künstler auf seinen Plätzen anhören und ansehen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach der Anzeigenerstattung und den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

1306. Terminhinweis: Infostand der Verkehrspolizei München – Haidhausen

Die Verkehrspolizeiinspektion München – Verkehrserziehung und -aufklärung veranstaltet am

Dienstag, 20.08.2024, von 10:00 bis 15:00 Uhr, am Weißenburger Platz

einen Infostand zum Verkehrssicherheitsprogramm

Bayern 2030 – „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ – „Sicher unterwegs mit dem Fahrrad“.

Wichtige Verhaltensweisen für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr werden von unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort vorgestellt.

Sie sind herzlich eingeladen, unseren Stand zu besuchen und sich zu informieren.

Besucher unseres Infostandes können zudem am diesjährigen Gewinnspiel des Bayerischen Innenministeriums teilnehmen.