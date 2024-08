SCHWABACH. (880) Am frühen Montagmorgen (19.08.2024) kam es im Schwabacher Stadtteil Eichwasen zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 42-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter.



Gegen 04:40 Uhr gingen in der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei mehrere Anrufe ein. Anwohner meldeten eine lautstarke Auseinandersetzung, die sich auf einem Parkplatz in der Dr.-Georg-Betz-Straße abspielen sollte. Eine Polizeistreife fand am Einsatzort kurz darauf einen leblosen Mann vor, der unter anderem Stichverletzungen im Oberkörper aufwies. Trotz einer zunächst eingeleiteten Reanimation kam für den 42-Jährigen jede Hilfe zu spät. Vor Ort stießen die Beamten außerdem auf die 40-jährige Ehefrau des Mannes, die ebenfalls Verletzungen aufwies. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellen Erkenntnissen war es zwischen dem Verstorbenen und einem bislang unbekannten Mann am Tatort zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf dieser dem 42-Jährigen offensichtlich tödliche Verletzungen zufügte. Als die Ehefrau des Verstorbenen dazwischenging, erlitt diese ebenfalls Verletzungen, die als nicht lebensgefährlich eingestuft werden. Dem unbekannten Täter gelang unterdessen die Flucht.

Personenbeschreibung:

Ca. 190 cm groß, ca. 100 kg schwer, kräftige Figur, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover

Unter Leitung der Polizei Schwabach führten Einsatzkräfte zunächst eine großangelegte Fahndung nach dem flüchtigen Täter durch. In diese Suchmaßnahmen waren neben zahlreichen Polizeistreifen auch Personensuchhunde der mittelfränkischen Polizei sowie ein Polizeihubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden. Bislang führten die Fahndungsmaßnahmen nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet. Am Tatort nahmen Beamte der Spurensicherung ihre Arbeit auf. Ermittler führen derzeit erste Zeugenvernehmungen durch.

Die Identität des flüchtigen Täters ist weiterhin unbekannt. Ebenso ist der Hintergrund zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Schwabacher Kriminalpolizei weitere Zeugen, die

- das Tatgeschehen wahrgenommen haben

- Angaben zum Täter oder dessen Flucht machen können

- im Umfeld des Tatorts eine Person wahrgenommen haben, auf welche die o. g. Beschreibung zutrifft.

Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad