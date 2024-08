LANDSHUT. Die Löscharbeiten zu einem Brand, der in einer Lagerhalle eines Süßwarenherstellers, am Sonntag, 18.08.2024, kurz nach 20.00 Uhr, vermutlich in einem Kartonagenlager ausgebrochen war, dauern nach wie vor an.

Der Bereich um die Brandörtlichkeit ist weiträumig abgesperrt. Insbesondere ist derzeit die Altdorferstraße beginnend ab der Flurstraße bis zur Oberndorferstraße beidseitig gesperrt. Es kann zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kommen.

Nach bisherigen Kenntnisstand wurden drei Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt. Zur Brandursache können gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat hierzu die Ermittlungen übernommen.

Die umliegenden Anwohner in Zugrichtung der Rauchwolke (südöstliche Richtung) werden gebeten, derzeit Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungsanlagen zu überprüfen und ggf. temporär auszuschalten. Wir bitten darum, den Aufenthalt in unmittelbarem Bereich der Brandörtlichkeit nach Möglichkeit zu vermeiden.

Veröffentlicht am 19.08.2024, 11.40 Uhr.