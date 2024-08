PASSAU. Am Montagmorgen (19.08.2024) gegen 03.53 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass das Gebäude eines Gasthauses brennt. Zwischenzeitlich haben die Flammen auf ein zweites Gebäude übergegriffen, die Löscharbeiten dauern an.

Gegen 03.53 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass ein Gebäude am Rennweg brennt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stand das Gebäude in Vollbrand. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude konnte nicht verhindert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten dauern an.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu dem Brand übernommen. Nach aktuellem Stand ist der Brand wohl vom Heizkraftwerk ausgegegangen, welches im Gebäude des Gasthauses untergebracht ist. Zum Sachschaden kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 19.08.2024, 09.35 Uhr