HOLZGÜNZ / A 96. Am Sonntagmorgen ereignete sich gegen 08:15 Uhr auf der A 96 bei Holzgünz ein tödlicher Verkehrsunfall.

Der 61-jährige Fahrer eines Dacia Logan mit österreichischer Zulassung fuhr in Richtung Lindau. Aus bislang unbekannter Ursache kam er wenige hundert Meter vor dem Parkplatz Burgacker-Nord nach rechts von der Fahrbahn ab. An dieser Stelle befindet sich keine Leitplanke. Das Fahrzeug fuhr etwa zweihundert Meter im Böschungsbereich hinter der beginnenden rechten Leitplanke, schanzte dann über eine Unterführung eines Wirtschaftsweges und prallte frontal in die gegenüberliegende Böschung dieser Unterführung. Der Pkw wurde dann auf den Wirtschaftsweg zurückgeschleudert, wo er stark beschädigt zum Stillstand kam. Der 61-Jährige und seine 56-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und den Notruf wählen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte verschlechterte sich der Zustand der Ehefrau zusehends und sie musste reanimiert werden. Sie erlag schließlich ihren schweren inneren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 61-jährige Ehemann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund, der sich ebenfalls im Fahrzeug befunden hatte, wurde tierärztlich versorgt und bis zum Eintreffen von Angehörigen im Tierheim untergebracht. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. Die rechte Fahrbahn und der Seitenstreifen waren für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren aus Erkheim, Schlegelsberg und Holzgünz waren vor Ort, ebenso die Autobahnmeisterei Memmingen. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000,- Euro. (APS Memmingen)

