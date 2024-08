NÜRNBERG. (872) In der Nürnberger Südstadt meldete ein Zeuge am frühen Freitagmorgen (16.08.2024) einen Mann, der auf ein Baugerüst geklettert war. Eine Polizeistreife stellte kurz darauf fest, dass der 43-jährige Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Ein Anwohner verständigte gegen 05:45 Uhr die Polizei, da er einen Mann bemerkt hatte, der in der Paradiesstraße von einem Baugerüst kletterte. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte den Mann kurz darauf vor Ort antreffen. Der Grund, weshalb sich der 43-jährige Mann auf dem Baugerüst aufgehalten hatte, blieb unklar. Die Beamten konnten weder feststellen, dass der Mann über das Baugerüst in eine der anliegenden Wohnungen geklettert bzw. eingebrochen war, noch dass der Mann alkoholisiert war.

Bei einer Überprüfung seiner Personalien stießen die Beamten allerdings auf einen Haftbefehl, der gegen den 43-Jährigen aufgrund einer anderweitigen Angelegenheit bestand. Sie nahmen den Mann daher fest und lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Erstellt durch: Michael Konrad