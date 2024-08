WINHÖRING, LKR. ALTÖTTING. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 18. August 2024, an einem Wohnhaus in Winhöring zu einem Terrassenbrand. Der entstandene Sachschaden beträgt Schätzungen zufolge mehrere Zehntausend Euro. Mehrere Bewohner kamen zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am frühen Sonntagmorgen (18.08.2024) wurde die Polizeieinsatzzentrale gegen 01.15 Uhr von der Integrierten Leitstelle (ILS) über einen Brand in Winhöring informiert. Mehrere Feuerwehren aus der Region rückten zur Brandbekämpfung an und löschten die Flammen. Das Feuer war offensichtlich im Bereich einer Holzterrasse an dem Wohnhaus ausgebrochen, mehrere Fenster gingen zu Bruch und Rauch und Ruß zogen die Hausfassade in Mitleidenschaft. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Mehrere Bewohner der betroffenen Wohnung kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus, dürften aber unverletzt geblieben sein.

Eine Streifenwagenbesatzung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Altötting führte die ersten polizeilichen Maßnahmen durch, ehe der Kriminaldauerdienst (KDD) die Untersuchungen für die Kriminalpolizei vor Ort übernahm. Fortgeführt werden die Ermittlungen zur Brandursache von den Brandfahndern der Kripo Mühldorf am Inn.

Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden, die Ermittlungen hierzu stehen noch am Anfang und dauern an.