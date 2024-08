DEGGENDORF. Am Samstag, gegen 16:45 Uhr kam es in der Poschinger Straße in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus mit insgesamt ca. 20 Parteien zu einem Wohnungsbrand, infolge dessen ein Sachschaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobereich entstand.

Bewohner des Hauses hatten einen lauten Knall vernommen und in der Folge eine starke Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung im 2. OG des Anwesens festgestellt. Der Wohnraum wurde durch das Feuer, welches teilweise auf den Dachstuhl übergriff, vollständig zerstört. Vor dem Anwesen wurden mehrere Kraftfahrzeuge durch heruntergefallene Dachziegel beschädigt. Der 33-jährige Brandleider hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in seiner Wohnung aufgehalten.

Aufgrund des Brandes hatten ca. 15 Personen zeitweise aus dem Objekt evakuiert werden müssen. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Ein Großaufgebot an ca. 80 Einsatzkräften unter Beiziehung bzw. Leitung des Einsatzleiters Rettungsdienst sowie des örtlichen Kreisbrandinspektors und Kreisbrandmeisters war mit der Brandbekämpfung und der Betreuung der betroffenen Anwohner betraut.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch sechs Beamte der Polizeiinspektion Deggendorf wurde die weitere Sachbearbeitung, nicht zuletzt zur Ermittlung der noch unklaren Brandursache, in der Folge dem Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing überantwortet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 17.08.2024, 18:00 Uhr.