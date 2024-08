ERDING.Nach einem Unfall im Erdinger Stadtpark am gestrigen Freitag erlag ein 55-jähriger Mann in der Nacht seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 12:00 Uhr hatte eine Spaziergängerin nahe des Wehrs einen im Wasser treibenden leblosen Körper festgestellt und die Rettungskräfte verständigt. Der Mann konnte durch die alarmierte Feuerwehr geborgen und zunächst erfolgreich reanimiert werden. Der 55-jährige Erdinger wurde daraufhin in eine Klinik eingeliefert, in der er in der Nacht verstarb.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse der Kriminalpolizei gehen die Beamten davon aus, dass der Mann alleinbeteiligt im Uferbereich ausgerutscht und ins Wasser gestürzt war. Die Ermittlungen dauern an.