MARKT RETTENBACH. Am Freitagnachmittag kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus in einem Wohngebiet. Durch die eingesetzten Feuerwehren Markt Rettenbach, Ottobeuren und Attenhausen konnte unter starkem Kräfteeinsatz der Brand gelöscht werden. Weiter assistierten der THW aus Memmingen und eine Rettungsdienstbesatzung bei der Einsatzbewältigung. Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen wurden vor Ort durch die Polizeiinspektion Mindelheim sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen aufgenommen. Weiterführende Ermittlungen zur Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen fortgeführt.

(KPI Memmingen - KDD)