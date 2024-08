LINDAU. Kurz vor 15.00 Uhr wurde die Polizei Lindau zu einem Verkehrsunfall gerufen. Dieser ereignete sich kurz vor der Landesgrenze von Bayern nach Baden-Württemberg auf der Bundesstraße B31. In Richtung Friedrichshafen war starker Verkehr mit zum Teil Stopp and Go. Verkehrsbedingt mußte ein Autofahrer stark abbremsen; zwei dahinterfahrende Pkw erkannten die Situation und konnten ebenfalls bremsen. Das vierte Fahrzeug jedoch - gelenkt von einem 47-jährigen Mann - war so schnell unterwegs, daß er auf das Fahrzeug vor ihm auffuhr und das mit so großer Wucht, daß es alle drei ineinanderschob.

Dabei verletzten sich im zweiten Fahrzeug der Fahrer am Nacken sowie die Beifahrerin des Verursachers an der Schulter. Die 40-Jährige wurde ins Krankenhaus Lindau gebracht.

Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf über 30.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Abschleppung eines Pkw wurde die B31 für über zwei Stunden gesperrt.

(PI Lindau)