DEISENHAUSEN. Am heutigen Freitag ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der B16 auf Höhe dem Deisenhauser Ortsteil Oberbleichen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer wollte hierbei die B16 aus östlicher Richtung überqueren. Hierbei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Günzburg fahrenden PKW. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall lebensbedrohlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Insassen des PKWs blieben unverletzt.

Beim Verkehrsunfall entstand weiterhin ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30000€. An der Unfallstelle befanden sich neben dem Rettungshubschrauber, zwei Rettungswägen, ein weiterer Notarzt sowie die Ortsfeuerwehren Krumbach und Bleichen. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme für ca. eineinhalb Stunden vollgesperrt.

(PI Krumbach)