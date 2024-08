KEMPTEN. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte einen Tresor aus einem Bürocontainer der Allgäuer Festwoche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte schlugen am 16.08.2014 in der Zeit von 02:30 Uhr bis 06:05 Uhr ein Fenster eines Bürocontainers auf der Allgäuer Festwoche ein und entwendeten daraus einen kompletten Tresor mit Bargeld sowie Getränke- und Essensgutscheine für den Bierzeltbetrieb. Den Tresor transportierten der oder die Täter vermutlich mittels eines vor Ort befindlichen Rollstuhls der Marke Meyra von der Tatörtlichkeit weg. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise, insbesondere auch über den Verbleib des Tresors und des Rollstuhls, unter Tel. 0831/9909-0.

Sollten Sie auf Onlineportalen erheblich reduzierte Verzehrgutscheine feststellen, oder im Umfeld der Festwoche stark vergünstigte Verzehrgutscheine von Personen angeboten bekommen, informieren Sie bitte unverzüglich die Polizei! (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).