1850 - Körperliche Auseinandersetzung nach Diskothekbesuch

Innenstadt - Donnerstagnacht (15.08.2024) kam es in der Riedingerstraße vor einer Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 03.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit der sich im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Hierbei wurden mindestens fünf Personen leicht verletzt und teilweise vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Der genaue Verlauf des Streits ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt wegen Körperverletzung und bittet telefonisch um Hinweise unter der 0821/323 - 2110.

1851 - Diebstahl aus Rucksack

Königsbrunn - Bereits am vergangenen Sonntag (11.08.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter Gegenstände aus einem Rucksack am Auensee.

Der unbekannte Täter entnahm die Gegenstände in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr aus einem Rucksack am Liegeplatz.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Diebstahl und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/ 323 - 2710 entgegen.

1852 - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Göggingen - Am Mittwoch (14.08.2024) zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes weiß/rotes Motorrad der Marke Honda Transalp in der Unterfeldstraße und entfernte sich im Anschluss.

Der entstandene Sachschaden von mehreren hundert Euro eingeschätzt.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der 0821/ 323 - 2710 entgegen.

1853 - Autos beschädigt

Innenstadt - Am Mittwoch (14.08.2024) zwischen 08.30 Uhr und 17.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten schwarzen Audi A3 im Parkhaus in der Ludwigstraße.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro eingeschätzt.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der 0821/ 323 - 2110 entgegen.

Pfersee - Im Zeitraum von Mittwoch (14.08.2024), 18.00 Uhr bis Donnerstag (15.08.2024), 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen blauen VW im Mittleren Weg.

Es entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/ 323 - 2610 entgegen.

1854 – Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger

Göggingen - Am Mittwoch (14.08.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger in der Wellenburger Straße. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18.30 Uhr übersah offenbar der 43-jährger Fußgänger den 64-jährigen Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 64-Jährige vom Rad und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst noch vor Ort versorgt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 43-jährigen Fußgänger wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

1855 - Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Pfersee - Am Freitag (16.08.2024) fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem E-Scooter im Alten Postweg unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte die Polizei den 22-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme. Der 22-Jährige beleidigte zusätzlich die Beamten während der Kontrolle.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und wegen Beleidigung gegen den 22-Jährigen.

1856 - Rote Ampel ohne Führerschein überfahren

Göggingen - Am Mittwoch (14.08.2024) fuhr ein 69-jähriger Mann in der Gögginger Straße über eine rote Ampel ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen zu sein.

Gegen 09.00 Uhr fiel Polizeibeamten der 69-jährige Mann auf einem Kleinkraftrad auf, der trotz roter Ampel in die Kreuzung zur Rosenaustraße einfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 69-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten das Kleinkraftrad aufgrund mehrfacher und gleichgelagerter Verstöße in der Vergangenheit sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 69-Jährigen.

1857 - Körperverletzung an Tankstelle

Lechhausen - Am Donnerstag (15.08.2024) kam es in der Schillstraße auf einem Tankstellengelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren bislang unbekannten Tätern und einem 28-jährigen Mann.

Gegen 20.30 Uhr griffen mehrere unbekannte Täter den 28-jährigen Mann an und verletzten ihn dabei leicht.

Drei der unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

ca. 20 Jahre alt, zwei ca. 170 cm groß, einer trug ein helles T-Shirt, schwarze Hose, Umhängetasche, hatte einen Bart und eine Flasche in der Hand, einer trug eine rote Jacke und ein weiterer war schwarz gekleidet

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter der 0821/ 323 -2310.

1858 - Körperverletzung

Oberhausen - Am Mittwoch (14.08.2024) kam es in der Dinkelsbühler Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen und einem 39-jährigen Mann, wobei ein Mann mittelschwer verletzt wurde.

Gegen 21.00 Uhr geriet der 40-Jährige in einen verbalen Streit mit dem 39-jährigen Mann. Der Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei dem der 39-jährige Mann.

Der 40-jährige Mann wurde dabei verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 39-Jährigen.

1859 - Größerer Rettungseinsatz

Oberhausen - Am Donnerstag (15.08.2024) kam es in der Äußeren Uferstraße zu einem größeren Rettungseinsatz am Lechufer.

Die Polizei, sowie Berufsfeuerwehr und Wasserwacht rückten gegen 19.30 Uhr zu dem Rettungseinsatz in die äußere Uferstraße aus. Dort ging einer 46-jährigen Frau offenbar die Kraft beim Schwimmen aus und sie musste aus dem Lech gerettet werden.

Sie wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

1860 - Mann auf Nachhauseweg von Jugendlichen angegangen

Oberhausen - Am Mittwoch (14.08.2024) wurde ein 24-jähriger Mann in der Äußeren Uferstraße von zwei bislang unbekannten Jugendlichen angegangen und musste sich körperlich wehren.

Zwei unbekannte Jugendliche sprachen den 24-jährige Mann bereits in der Straßenbahn der Linie 4 gegen 15.45 Uhr an und bedrohten ihn. Der 24-Jährige stieg an der Haltestelle Wertachbrücke aus und lief in Richtung Äußere Uferstraße. Die zwei Jugendlichen folgten ihm und gingen ihn schließlich körperlich an. Als sich der 24-Jährige wehrte flüchteten die beiden Unbekannten.

Die beiden unbekannten Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 18 Jahre, ca. 170-175 cm, dunkelhäutig, „arabisches Aussehen“, dunkler Pullover mit Kapuze und dunkle lange Hose

Täter 2: ca. 18 Jahre, ca. 180 cm, heller Hauttyp, dunkler Pullover mit Kapuze und dunkle lange Hose

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Bedrohung und nimmt Hinweise von Zeugen unter der 0821/ 323 - 2510 entgegen.