REGENSBURG. In der Nacht auf den 27. April wurden bei einer Schlägerei im St.-Peters-Weg zwei Personen mit Faustschlägen und Fußtritten verletzt. Von den vier Tatverdächtigen konnte unmittelbar nach der Tat ein 16-Jähriger festgenommen werden. Am Samstag, 11. August, meldet sich ein 17-jähriger Mann am Notruf und gab an, dass er ebenfalls an der Tat beteiligt war. Beamte der Polizeiinspektion Regensburg Nord konnten den Tatverdächtigen an vereinbarter Örtlichkeit festnehmen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

In der Nacht vom 26. auf den 27. April 2024 ereignete sich im St.-Peters-Weg in Regensburg gegen 1:45 Uhr ein Streit zwischen mehreren Personen. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen vier Männer auf zwei Personen eingeschlagen und auch mit den Füßen getreten haben. Bei Eintreffen der zufällig erscheinenden Polizei flohen die Täter unmittelbar vom Ort des Geschehens, sodass eine Fahndung nach den Personen eingeleitet wurde. Noch vor Ort konnte ein 16-jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit festgenommen werden. Ein Verletzter befindet sich in stationärer Behandlung, der zweite wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Die Tat konnte durch die Videoüberwachung im öffentlichen Raum aufgezeichnet werden, welche im Nachgang den Tatvorwurf des versuchten Tötungsdelikts ergab. Der 16-Jährige wehrte sich bei seiner Festnahme derart vehement, dass Zwangsmittel angewendet werden mussten und zwei Polizeibeamten leicht verletzt wurden. Die drei weiteren Tatverdächtigen konnten flüchten. Der am Samstag, 27. April, festgenommene Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg mit dem Tatvorwurf des versuchten Tötungsdelikts einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Am Sonntag, den 11. August, meldet sich schließlich ein 17-jähriger Mann am Notruf und gab an, dass er an der Tat am 27. April beteiligt war und sich nun stellen möchte. Der Tatverdächtige konnte letztendlich an einer vereinbarten Örtlichkeit von Polizeibeamten der Polizei Regensburg Nord festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu diesem Verfahrenskomplex sind noch nicht abgeschlossen und dauern noch an. Der 17-jährige Deutsche muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Köperverletzung verantworten.