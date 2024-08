LKR. OSTALLGÄU / BUCHLOE / MARKTOBERDORF. Bereits seit 15. Januar 2024 war Michael Laugwitz interimsweise Leiter der Polizeiinspektion Buchloe. Nun wird ihm die Führung der Amtsgeschäfte übertragen. Zeitgleich tritt Frank von der Wehd seine Aufgabe als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Marktoberdorf an. Im Rahmen des Festaktes am 14.08.2024 begrüßte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner die beiden Inspektionsleiter.

Mitte Januar 2024 trat der ehemalige Leiter der Polizeiinspektion Buchloe, Erster Polizeihauptkommissar Bernhard Weinberger, in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit. Im April 2025 wird Bernhard Weinberger in den Ruhestand gehen. Über ein Jahrzehnt, seit Oktober 2013, stand der Erste Polizeihauptkommissar an der Spitze der Buchloer Polizeidienststelle.