1228. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung - Maxvorstadt

- siehe Medieninformation vom 15.08.2024, Nr. 1227

Wie bereits berichtet, verließ am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 13:00 Uhr, eine 82-Jährige ihre Wohnung, in der sie mit ihrem Ehemann lebt. Die Dame leidet an Demenz und ist daher orientierungslos. Seit dem Verlassen der Wohnung wurde sie vermisst.

Neben sofortigen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei, wurde auch eine Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person veröffentlicht.

Am Donnerstag, 15.08.2024, gegen 16:10 Uhr, konnte die Vermisste durch Zeugen in der Triebstraße in München aufgegriffen werden. Sie verständigten daraufhin den polizeilichen Notruf 110.

Die eingesetzten Polizeibeamten brachten die Vermisste unverletzt nach Hause zu ihrem Ehemann.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.