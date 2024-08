IMMENSTADT/B308. Am 15.08.204 ca. 15:25 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Der Unfallverursacher kam aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte seitlich frontal in einen entgegenkommenden VW. Das Fahrzeug des Unfallverursachers drehte sich daraufhin und rutschte in das Bankett. Das Fahrzeug des Unfallgegners drehte sich ebenfalls auf der Straße, rutschte auch in das Bankett und überschlug sich ein Mal und blieb auf dem Dach liegen. Mehrere unbeteiligte Zeugen leisteten vor Ort sofort Erste Hilfe, da eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt war. Neben den umliegenden Feuerwehren waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Alle sechs Fahrzeuginsassen, 4 Personen im Verursacherfahrzeug, sowie 2 Personen im entgegenkommenden Pkw, wurden durch den Unfall verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war, aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. zwei Stunden gesperrt.

(PI Immenstadt)