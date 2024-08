ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Angriff auf eine Frau am frühen Donnerstagmorgen. Nach den ersten Ermittlungen schließen die Beamten eine sexuell motivierte Tat nicht aus. Die Polizei erhofft sich bei der Aufklärung der Tat auch Hinweise von noch unbekannten Zeugen.

Mitteilung über Angriff in der Nacht - Beteiligte nicht mehr vor Ort

Gegen 01:45 Uhr meldeten Anwohner einen körperlichen Angriff in der Schloßgasse, auf den sie aufgrund des Lärms aufmerksam geworden sind. Dabei konnten die Zeugen dem Sachstand nach sehen, dass ein Mann offensichtlich eine Frau geschlagen hatte. Der mutmaßliche Täter bemerkte die Zusehenden möglicherweise und flüchtete in Richtung Schloss. Die offenbar zuvor Angegriffene selbst entfernte sich in Richtung Dalbergstraße. Im weiteren Verlauf meldeten die Augenzeugen den Vorfall bei der Polizei. Die Streifen war schnell vor Ort, konnten jedoch trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen weder den Flüchtenden noch die Frau antreffen. Die akribische Absuche blieb zunächst ergebnislos.

Opfer meldet sich bei der Polizei - Ermittlungen von Kriminalpolizei übernommen

Gegen 06:00 Uhr meldete sich schließlich eine 31-Jährige bei der Aschaffenburger Polizei und teilte mit, dass sie einige Stunden zuvor in der Schloßgasse angegriffen und verletzt worden sei. Danach sei sie zunächst nach Hause gegangen. Über diese neuen Informationen konnten die Beamten weiterführende Erkenntnisse gewinnen und die Ermittlungen zielgerichtet fortführen.

Den bisherigen Ermittlungen nach wurde die Frau in der Schloßgasse von dem unbekannten Mann zunächst angesprochen. Beide liefen dabei in Richtung der Muttergottespfarrkirche. Im weiteren Verlauf griff der Mann die 31-Jährige an, die in der Folge zu Boden stürzte, und schlug dabei auch auf die Frau ein. Die Angegriffene erlitt dadurch Verletzungen am Kopf, die nun im Krankenhaus behandelt werden. Nachdem sich die Anwohner bemerkbar gemacht hatten ist der Täter zu Fuß davongerannt.

Dem Sachstand nach besteht zwischen dem Opfer und dem Angreifer keine Vorbeziehung. Aufgrund der Gesamtumstände des Geschehens kann ein versuchtes Sexualdelikt nicht ausgeschlossen werden.

Fahndung mit Personenbeschreibung - Ermittlungen dauern an

Den Beamten liegt inzwischen eine Beschreibung des Täters vor, mit der sie sich nun an die Bevölkerung wenden:

Auffallend klein, bei einer geschätzten Körpergröße zwischen 150 cm und 160 cm

Circa Mitte 20

Hatte einen dunkleren Hautteint

Sprach akzentfrei Deutsch

Trug dunkle Haare mit einem Mittelscheitel

Hatte eine blaue Hose und ein blaues T-Shirt an

Trug einen Rucksack bei sich

Die Kriminalpolizei bittet mögliche weitere Zeugen, denen der Mann oder die Frau vor oder aber auch nach der Tat aufgefallen ist, sich dringend unter Tel. 06021/857-1733 zu melden. Auch sonst sachdienliche Hinweise können hier entgegengenommen werden.