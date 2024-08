1282. Mehrere staatsschutzrelevante Schmierereien – Oberhaching

Am Samstag, 10.08.2024, gegen 11:30 Uhr, wurden der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München durch einen Mitteiler mehrere Sachbeschädigungen durch Schmierereien innerhalb der Fußgängerunterführung des S-Bahnhofes Deisenhofen mitgeteilt.

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sechs Schriftzüge mit inhaltlichem Kontext zum Israel-Palästina-Konflikt und teilweise beleidigendem Inhalt an.

Die Schriftzüge wurden durch die Polizei unkenntlich gemacht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 43 (Politisch motivierte Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Samstag, 10.08.2024 im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr im Bereich des S-Bahnhofes Deisenhofen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem o.g. Vorfall stehen könnten?

Haben Sie verdächtige Personen beobachtet?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1283. Politisch motivierte Schmierschriften – Altstadt

Am Samstag, 10.08.2024, gegen 15:45 Uhr, stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion11 (Altstadt) während einer am Stachus stattfindenden Versammlung sechs Schmierschriften am Karlstor fest. Diese befanden sich am linken Nebendurchgang vom Stachus kommend.

Der oder die bislang unbekannten Täter brachten die Schmierschriften mit inhaltlichem Kontext zum Israel-Palästina-Konflikt mit hellblauer Sprühfarbe am Gebäudekomplex an. Die Schriften haben einen teils beleidigenden Inhalt.

Die politisch motivierten Schmierschriften wurden durch Beamte des Polizeipräsidiums München umgehend unkenntlich gemacht.

Der Sachschaden beläuft sich auf über mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 45 (politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karlsplatz/Karlstor (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1284. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verstorben – Ottobrunn

Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 16:10 Uhr, fuhr eine 87-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw auf der Straße der Westumgehung außerhalb des Ortsgebiets Ottobrunn stadteinwärts. Aus vorerst ungeklärten Gründen fuhr die 87-Jährige auf das Heck eines vor ihr fahrenden Pkw, Daimler Benz, auf, an dessen Steuer eine 53-Jährige mit Wohnsitz in München saß.

Unmittelbar danach kam der Pkw der 87-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Böschung. Das Fahrzeug prallte im Verlauf gegen ein Ortshinweisschild, überfuhr zwei Leitpfosten, prallte gegen eine Ampel und kam schließlich in der Böschung zum Stehen.

Die 87-Jährige erlitt durch den Verkehrsunfall augenscheinlich keine Verletzungen, war jedoch aufgrund einer akuten Erkrankung reanimationspflichtig. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie verstarb.

Bei dem Unfall wurde die 53-jährige Pkw-Fahrerin nicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge sowie der Ampelmast, zwei Leitpfosten und das Ortshinweisschild wurden zum Teil schwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1285. Räuberische Erpressung – Haidhausen

Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 12:20 Uhr, befand sich ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in Österreich beruflich in der Einsteinstraße. Der 42-Jährige übernimmt verschiedene Kurierfahrten, die auch nach Deutschland führen.

Am Dienstag, 13.08.2024, übernahm er unweit von München einen Betrag in Höhe von mehreren Zehntausend Euro und sollte diesen am Mittwoch, 14.08.2024, in München übergeben.

Während der 42-Jährige an dem vereinbarten Treffpunkt wartete, wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Einer der beiden Täter bedrohte ihn dabei mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Danach flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung mit einem dunklen Pkw BMW (älteres Modell).

Der 42-Jährige erstattete danach Anzeige bei der Münchner Polizei.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, korpulent, braune Hautfarbe, schwarze kurze Haare, langer Vollbart, ungepflegtes Erscheinungsbild; schwarze Jeans, grünes T-Shirt

Täter 2:

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, schlank

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Einsteinstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wem ist ein dunkler Pkw BMW, älteres Modell in diesem Bereich aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1286. Versuchtes Raubdelikt; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Ottobrunn

Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 22:00 Uhr, befand sich ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Zur gleichen Zeit hielten sich dort zwei 15-Jährige (beide mit Wohnsitz im Landkreis München) auf.

Der 60-Jährige forderte die nicht zum Anwesen gehörenden beiden 15-Jährigen auf, das Grundstück zu verlassen. Daraufhin traten sie an ihn heran, schlugen auf ihn ein und traten ihn mit ihren Füßen. Einer der beiden forderte zudem die Herausgabe von Bargeld und der Zweite begann auf den Hinterkopf des 60-Jährigen einzuschlagen.

Ein unbekannter Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam, so dass die beiden Täter vom 60-Jährigen abließen und ohne Tatbeute flüchteten. Anschließend wurde die Polizei über den Notruf 110 verständigt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen im Nahbereich festgenommen werden.

Der 60-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Tatverdächtigen wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie werden im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.