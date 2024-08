Kipfenberg, Landkreis Eichstätt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in den heutigen frühen Morgenstunden (14.08.2024) ein Einfamilienhaus in der Steingasse in Irlahüll in Brand.

Gegen 00.30 Uhr wurde ein Nachbar auf das Feuer aufmerksam. Er sah umgehend nach dem darin lebenden älteren Ehepaar und sorgte dafür, dass diese ihr Heim noch rechtzeitig und unverletzt verlassen konnten. Anschließend alarmierte er über Notruf umgehend Feuerwehr- und Rettungskräfte.

Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Das beiden Bewohner mussten deshalb vorrübergehend woanders untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.