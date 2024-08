MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Die unterfränkische Polizei nimmt einen Vorfall vom Montagmittag zum Anlass und warnt vor unseriösen und oftmals betrügerischen Handwerkern. Insbesondere für Arbeiten am Dach oder Reinigungstätigkeiten auf dem Grundstück werden teils völlig überteuerte Preise verlangt. Die Polizei rät daher zur Vorsicht.

Ungefragtes Angebot zu Arbeiten am angeblich undichten Dach

Am Montagmittag, gegen 12:00 Uhr klingelten zwei angebliche Handwerker bei dem Einfamilienhaus in der Pommernstraße und boten ihre „Dienste“ an. Die beiden Betrüger wollten das angeblich undichte Dach der Seniorin reparieren. Damit diese mit den Reparaturmaßnahmen beginnen können, müsse die Hausbesitzerin zunächst eine Anzahlung leisten. Während die Frau im Haus das Geld hierfür holte, nutzten die beiden angeblichen Handwerker die Gelegenheit um das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Dabei entwendeten die Diebe mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine hochwertige Armbanduhr.

Die Kriminalpolizei Würzburg hofft in diesem Fall auf mögliche Zeugenhinweise. Wer am Montagmittag in der Pommernstraße auf die beiden Personen oder ein mögliches Fahrzeug aufmerksam geworden ist, wird dringend gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Die Polizei warnt vor den Betrugsmaschen

Unseriöse Handwerkerleistungen werden erfahrungsgemäß auf unterschiedliche Weise angeboten. So gehen immer wieder bei der Polizei Anzeigen über Haustürgeschäfte ein, bei denen Anwohner von den Anbietern regelrecht überrumpelt wurden. Zum Teil wird aber auch mit Zeitungsinseraten oder Prospekteinlagen versucht, einen seriösen Eindruck zu erwecken. Wenn ein Auftrag zustande kommt, werden Arbeiten oft nicht vollständig oder fachgerecht und stattdessen nur mangelhaft durchgeführt. Einige Anbieter verfolgen offenbar das Ziel, mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld zu verdienen.

Auch wenn ein strafbares Verhalten nicht zwangsläufig vorliegt, rät die Polizei zur Wachsamkeit bei Angeboten für Reinigungs- oder Reparaturarbeiten auf dem Dach oder im Außenbereich des Grundstücks: