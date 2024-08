BAMBERG. Am vergangenen Donnerstagabend raubten zwei Täter einen 26-Jährigen aus und warfen ihn im Anschluss in die Regnitz. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz vor 18 Uhr raubten zwei marokkanische Staatsangehörige einen 26-jährigen Somalier am Adenauer Ufer, unterhalb der Kettenbrücke, aus. Sie erbeuteten Bargeld und das Mobiltelefon des 26-Jährigen. Während der Tat schlugen sie auf ihr Opfer ein und schubsten ihn im Anschluss in die Regnitz. Anschließend flüchteten sie. Der Somalier konnte sich selbständig aus dem Wasser retten. Durch die Schläge erlitt er eine blutende Wunde am Kopf.

Die Kriminalpolizei Bamberg hatte die Ermittlungen übernommen und konnte die Täter bereits identifizieren. Einer von ihnen, ein 28-Jähriger, sitzt inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen der Tat, insbesondere eine durch das Opfer angesprochene Passantin, sich telefonisch unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.