1849 - Trickdiebstahl

Schiltberg - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am letzten Dienstag (06.08.2024) zu einem Trickdiebstahl durch ein bislang unbekanntes Paar in der Oberen Ortsstraße.

Gegen 11.00 Uhr befand sich eine ältere Dame in der Bankfiliale, um dort eine höhere Bargeldsumme abzuholen. Kurz nach Verlassen der Filiale sprach ein bislang unbekanntes Paar die Geschädigte an und gab an, Bekannte des verstorbenen Ehemanns der Geschädigten zu sein. Im weiteren Gesprächsverlauf konnten die Täter die Geschädigte dazu überreden, in deren nahegelegenes Wohnanwesen gelassen zu werden. Während der unbekannte Mann die Geschädigte in ihrem Anwesen durch geschickte Gesprächsführung ablenkte, gelang es seiner weiblichen Begleiterin das unmittelbar zuvor abgehobene Bargeld an sich zu nehmen. Nach kurzer Zeit fuhren die beiden Täter mit einem weißen Kleinwagen (unbekanntes Fabrikat) vom Tatort weg. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Beschreibung der Trickdiebe:

Mann, ca. 70 bis 75 Jahre, schlanke Statur, ca. 175 cm, ostdeutscher Dialekt, kariertes Hemd

Frau, ca. 70 Jahre, schlanke Statur, sonnengebräunter Teint, längere dunkelblonde Haare (im Nacken zusammengebunden), weiße Bluse

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Täter im zeitlichen Vorfeld der Tat im Umfeld der Sparkasse aufgehalten haben, um Kunden auszukundschaften.

Die Polizei Aichach ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11.