1278. Raubdelikt – Altstadt

Am Dienstag, 13.08.2024, gegen 22:40 Uhr, befanden sich ein 59-Jähriger und ein 54-Jähriger (beide mit Wohnsitz in Düsseldorf) in der Kardinal-Faulhaber-Straße.

Der 59-Jährige wurde dabei unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter von hinten umgestoßen und fiel zu Boden. In der Folge versuchte der Täter, die getragene Armbanduhr des 59-Jährigen gewaltsam von dessen Handgelenk zu reißen. Der 54-Jährige kam dem 59-Jährigen nun zu Hilfe und es kam zu einem größeren Gerangel. Hierbei versuchte der Täter ebenfalls die Armbanduhr vom Handgelenk des 54-Jährigen gewaltsam zu entfernen. Der Täter schaffte es aber letztendlich nicht in den Besitz der Uhren zu gelangen. Er flüchtete in Richtung Promenadeplatz. Hier wartete bereits ein weiterer Täter auf einem Motorrad. Beide flüchteten in Richtung Pacellistraße/Lenbachplatz.

Der 54-Jährige und der 59-Jährige erlitten leichte Verletzungen durch den Überfall.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung ergab keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 23-33 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, helle Hautfarbe, leicht hervorquellende Augen, längliches Gesicht, längere schmale Nase, leichte Augenränder, dunkelblonder, dünner, fransiger Vollbart, ca. 2-3 cm lang

Bekleidung: insgesamt creme-beige gehalten, weite Jogginghose, langärmliges oversized Oberteil, Kappe

Täter 2: (auf dem Motorrad)

Keine Beschreibung vorhanden (trug Motorradhelm)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kardinal-Faulhaber-Straße, Promenadeplatz, Pacellistraße und Maffeistraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1279. Raubdelikt; zwei Tatverdächtige festgenommen – Altstadt

Am Dienstag, 13.08.2024, gegen 05:00 Uhr, nächtigte ein 55-Jähriger mit griechischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland in einer Passage am Isartorplatz. Ein 29-Jähriger und ein 34-Jähriger (beide mit griechischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) gingen den 55-Jährigen mit massiver Gewalt gegen den Oberkörper an und entwendeten gewaltsam eine bei ihm befindliche Tasche. Anschließend flüchteten beide Täter.

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Objektes wurde auf den Vorfall aufmerksam und verständigte über den Notruf 110 die Polizei. Im Rahmen der daraufhin sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Tatverdächtigen mit der geraubten Tasche im Umfeld angetroffen, kontrolliert und festgenommen werden. Sie wurden zur Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie werden im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Raubes eingeleitet.

Der 55-Jährige wurde durch den Vorfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1280. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Laim

Am Dienstag, 13.08.2024, 15:55 Uhr, erhielt eine 91-jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf eines angeblichen Staatsanwaltes, welcher über die hinlänglich bekannte Legende eines durch die Tochter der Angerufenen verursachten Verkehrsunfall berichtete. Der vermeintliche Staatsanwalt forderte einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag als Kaution für die Unfallverursacherin. Die 91-Jährige erkannte den Betrugsversuch und informierte ihren Ehemann, welcher im Nebenraum den Notruf der Polizei wählte. Währenddessen ließ sich die 91-jährige Frau weiter auf das Telefonat mit dem vermeintlichen Staatsanwalt ein und sicherte einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag sowie Gold zu. Sie bestätigte eine Übergabe vor dem Wohnanwesen im Laufe des Nachmittages.

Über die Einsatzzentrale wurden nach dem Anruf des Ehemanns unverzüglich die notwendigen weiteren Maßnahmen veranlasst. Die 91-Jährige wartete vor dem Wohnanwesen und wurde dort von einer jungen Frau angesprochen, welche die Kaution übernehmen wollte. Nach erfolgter Übergabe wurde die Abholerin durch polizeiliche Einsatzkräfte festgenommen.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich bei der Abholerin um eine 13-Jährige handelte, welche aufgrund des Alters als strafunmündig anzusehen ist. Die 13-Jährige wurde einer Jugendschutzstelle übergeben.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 61 (Callcenterbetrug) übernommen.

1281. Wohnungseinbruch – Lerchenau

Im Zeitraum von Sonntag, 11.08.2024, 21:00 Uhr bis Dienstag, 13.08.2024,12:55 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub und deren Tochter sah regelmäßig nach dem Rechten. Hierbei stellte sie den Einbruch fest und verständigte den Polizeinotruf 110.

Die Wohnung wurde durch die Tochter durchwühlt vorgefunden und sie bemerkte das Fehlen eines Tresors samt Inhalt. Es wurden Goldschmuck, sowie Goldmünzen, diverse Unterlagen, ein MacBook und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Vor Ort wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Toni-Pfülf-Straße, Max-Wönner-Straße, Hans-Böckler-Straße (Lerchenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs in Ihre Wohnung vermindern.

Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in unseren polizeilichen Informationsbroschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.