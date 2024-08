MÜHLDORF AM INN. Am Dienstagnachmittag, den 13. August 2024, kam es in Mühldorf am Inn auf der Staatsstraße 2550, auf Höhe der Parkplätze, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer verlor nach einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Motorrad sein Leben. Die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Dienstag (13. August 2024), um 14.25 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer die Staatsstraße 2550 von Mettenheim kommend in Fahrtrichtung Mühldorf. Zur selben Zeit wollte ein 41-jähriger Lkw-Fahrer an den Parkplätzen ein Wendemanöver durchführen.

Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer wurde bei der Kollision getötet.

Die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn hat, mit Unterstützung der Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn, die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein unfalltechnisches- und analytisches Gutachten zur Klärung des Unfallherganges angeordnet.

Während der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Staatsstraße durch die Feuerwehren Altmühldorf, Mühldorf und Mößling voll gesperrt. Weiterhin waren der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei im Einsatz.