SCHÖNAU A. D. BREND, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Dienstagvormittag hat ein 65-jähriger Traktorfahrer bei einem Unfall sein Leben verloren. Die Polizei Bad Neustadt a. d. Saale hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.



Der Unfall hat sich gegen 10:00 Uhr auf einem Flurbereitungsweg ereignet. Dem Sachstand nach war ein 65-jähriger Mann mit seinem Gespann, bestehend aus Traktor und Anhänger, von der Burgwallbacher Straße auf einen Flurbereitungsweg in der Nähe des Friedhofes abgebogen. Dem derzeitigen Sachstand nach, kam das Gespann aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in Schieflage. Daraufhin kippte der Traktor ohne den Anhänger um.



Der 65-jährige Mann wurde nach einer sofortigen Erstbehandlung durch den Notarzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstorben ist.



Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen führen Beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt a. d. Saale. Die örtlichen Feuerwehren waren unter anderem im Rahmen der Bergung des Traktors und zur Verkehrssicherung im Einsatz.