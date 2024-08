KITZINGEN. Nach dem Brand auf einem Gebäude des in Bau befindlichen Staatsarchivs haben die Brandermittler der Würzburger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Wie bereits berichtet, war es am Mittwochnachmittag, kurz nach 16.00 Uhr zu dem Brand auf im Dachbereich eines Gebäudes des Staatsarchivs gekommen. Die örtlichen Feuerwehren waren rasch zur Stelle und brachten den Brand unter Kontrolle. Dem damaligen Sachstand nach hatten mitunter Teile der Abdeckung des Flachdachs Schaden genommen.

Die Ermittlungen hatte noch am Mittwochnachmittag die Würzburger Kriminalpolizei übernommen. Am Freitagvormittag fand die Brandortbegehung durch die Würzburger Brandermittler statt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war auf dem Dach gelagertes Bitumen in Brand geraten. Die Ursache des Brandes bleibt indes unklar, wobei ein technischer Defekt derzeit ausgeschlossen werden kann. Zuvor waren in dem Bereich verschiedene Arbeiten ausgeführt worden, die mit dem Ausbruch in Zusammenhang stehen könnten.

Den letztlich entstandenen Sachschaden wird auch ein eigens beauftragter Gutachter klären. Hierbei werden u. a. etwaige Auswirkungen auf die Fassade betrachtet werden. Die Ermittlungen dauern indes an.