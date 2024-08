ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntagmorgen verständigten Passanten nach Hilferufen den Notruf. Streifen der Aschaffenburger Polizei konnten noch vor Ort zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Diese hatten zuvor massiv auf einen 48- Jährigen eingeschlagen und getreten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden diese dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzen in Haft.

Tat am Sonntagmorgen in Suicardusstraße

Gegen 06:25 Uhr ging am Sonntag ein Anruf eines Anwohners aus der Suicardusstraße bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Dieser teilte Hilferufe eines Mannes mit. Mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei begaben sich umgehend an die Einsatzörtlichkeit und konnten zwei Männer auf frischer Tat feststellen, die gerade auf einen am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Die Beamten schritten umgehend ein. Die beiden Täter, zwei 20 und 21 Jahre alte Männer aus dem Raum Aschaffenburg, wurden zu Boden dirigiert und umgehend gefesselt.

48-Jähriger schwer verletzt - Täter filmen ihre Tat

Der 48-jährige Geschädigte befand sich bei Eintreffen der Beamten am Boden und war kaum ansprechbar. Ein sofort verständigter Notarzt kümmerte sich um den Mann und brachte diesen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden alkoholisierten Täter über mindestens eine halbe Stunde massiv auf den Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben und den deutschen Wohnsitzlosen hierdurch unter anderem im Bereich des Kopfes verletzt haben. Ihre Tat filmten die beiden Männer hierbei abwechselnd mit ihren Smartphones.

Täter festgenommen - Handys sichergestellt

Die Tatverdächtigen wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Zuge dessen wurden unter anderem die Smartphones der Täter sichergestellt. Der Hintergrund der Tat und auch der vollumfängliche Geschehensablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Ermittlungsrichter ordnet Untersuchungshaft an

Die beiden deutschen Staatsangehörigen verbrachten nach der Durchführung einer Blutentnahme die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg erfolgte am Montag die Vorführung der beiden Tatverdächtigen am Amtsgericht. Ein Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts der Gefährlichen Körperverletzung die Untersuchungshaft an. Sie befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.