BRANNENBURG, LKR. ROSENHEIM. Am Montagmittag, 12. August 2024, kam es in Brannenburg im Rahmen von Holzarbeiten zu einem tragischen Arbeitsunfall. Ein 60-jähriger Mann erlag dabei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Rosenheim, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Ein 60-jähriger Mann war am Montag (12. August 2024), gegen 12.15 Uhr, mit Holzarbeiten auf seinem Anwesen in Brannenburg beschäftigt. Dabei wurde der Mann von einem gefällten Baumstamm getroffen. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten dem 60-Jährigen leider nicht mehr helfen, er verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner erlittenen Verletzungen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernahm jetzt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den Ursachen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.