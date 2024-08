FÜRTH. (860) Seit dem 29.07.2024 wird der 54-jährige Ernst F. aus Fürth vermisst. Die Polizeiinspektion Fürth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Nachdem Angehörige letztmalig am 29.07.2024 Kontakt zu dem Mann aus Fürth hatten, wurde er zuletzt in der vergangenen Woche im Bereich des Hugenottenplatzes in Erlangen gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Personenbeschreibung:

etwa 1,83m groß; kräftige Statur; braune Haare

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten, nimmt die Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 75905 - 0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl