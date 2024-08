1829 - Einbruch in Einfamilienhaus

Spickel-Herrenbach - Im Zeitraum von Donnerstag (08.08.2024), 15.30 Uhr bis Freitag (09.08.2024), 12.10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Einfamilienhaus in der Neunkirchenstraße mehrere Gegenstände.

Der Beuteschaden lag in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet telefonisch um Zeugenhinweise unter der 0821/323- 3821.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu verräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter bzw. in den sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Weiter Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

1830 - Mann beleidigt mehrere Personen in der Innenstadt

Innenstadt - Am Sonntag (11.08.2024) beleidigte ein 39-jähriger Mann im Unteren Graben und an mehreren Örtlichkeiten in der Innenstadt verschiedene Personen.

Gegen 19.30 Uhr beleidigte der 39-Jähirge zunächst drei Personen in einem Café am Unteren Graben und verhielt sich verbal aggressiv. Im Anschluss entfernte sich der Mann auf einem Fahrrad.

Die Polizei nahm den Mann im Rahmen einer Fahndung fest. Im Nachgang ermittelte die Polizei, dass der 39-Jährige mehrfach am Sonntag in gleicher Art und Weiße auffällig geworden war. Die Beamten nahmen ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam. Dabei beleidigte der 39-Jährige die Beamten ebenfalls mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigungen gegen den 27-jährigen Mann.

1831 - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Pfersee - Am Montag (12.08.2024) fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter in der Bebo-Wager-Straße unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 02.00 Uhr kontrollierte die Polizei den 23-Jährigen. Hierbei verlief ein Drogenschnelltest positiv. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen.