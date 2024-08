KIST, LKR. WÜRZBURG. Am Mittwochnachmittag haben sich zwei Diebe als Handwerker ausgegeben und Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck und entkamen unerkannt. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.



Gegen 15:00 Uhr standen zwei Männer vor der Haustüre der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße. Die beiden gaben sich als Handwerker aus und behaupteten, die Wohnung aufgrund eines Rohrbruches in der Straße überprüfen zu müssen. Während ein Täter die Seniorin und ihre Freundin ablenkte, nutzte der zweite Unbekannte die Gelegenheit, um die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Dabei entwendete der Dieb Schmuck aus dem Schlafzimmer der Seniorin sowie Bargeld aus der Handtasche der Freundin.



Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:



Täter 1:

Zwischen 40 und 45 Jahre alt

Etwas 175cm groß

Muskulöse Statur



Täter 2:

Etwa 190 cm groß

Kräftige Statur

Dunkle Haare



Wer am Mittwochnachmittag in der Friedhofstraße auf die beiden Personen aufmerksam geworden ist, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.



Das Polizeipräsidium Unterfranken rät:



Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich wie im vorliegenden Fall als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Informieren Sie daher auch Ihre Angehörigen. Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen!