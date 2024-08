Schliersee / Spitzingsee, LKR. MIESBACH. Am Sonntagmittag des 11. August 2024 ereignete sich am Westgrat der Brecherspitz ein tödlicher Bergunfall. Ein 32-jähriger Mann stürzte hierbei ab und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Polizeibergführer der Grenzpolizeiinspektion Raubling übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Ein 32-jähriger Münchener war am Sonntagmittag (11. August 2024), gegen 12.45 Uhr, mit sechs Freunden im Abstieg vom Gipfel in Richtung der oberen Firstalm unterwegs, als sich das Unglück auf Höhe der dort montierten Stahlseile ereignete. Der 32-jährige Mann stolperte an jener Stelle und kam dadurch zu Sturz. Infolgedessen stürzte der 32-Jährige in die unmittelbar neben dem Weg steil abfallende Südflanke der Brecherspitz. Nach 150 Metern Sturz blieb der Münchener regungslos liegen.

Die sofort von seinen Freunden alarmierte Bergwacht Schliersee sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers konnten dem 32-Jährigen leider nicht mehr helfen. Dieser verstarb noch an der Unfallstelle.

Die unter Schock stehenden Begleiter des Verunglückten wurden von Einsatzkräften der Bergwacht Schliersee geborgen und sicher zu Tal gebracht.

Die Bergung des Leichnams erfolgte durch zwei Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Raubling in Zusammenarbeit mit der Bergwacht und dem Polizeihubschrauber.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft München II durch einen Polizeibergführer der Grenzpolizeiinspektion Raubling geführt.